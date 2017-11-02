Казахстан предложил Киргизии ввести единые цены на товары

Астана, , 15:14 — REGNUM Казахстан ожидает ответа от Киргизии по вопросу урегулирования движения товаров через казахстанско-украинскую границу, заявил заместитель председателя комитета государственных доходов министерства финансов Казахстана Госман Амрин, сообщает 2 ноября «Zakon.kz».

По его словам, правительство Казахстана делает все возможное, чтобы решить проблему транспортировки товаров через границу с Киргизией, однако вторая сторона пока не очень охотно идет на соглашения.

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Во-первых, отметил Амрин, проблема движения товаров на казахстанско-киргизской границе реально существует — нарушаются таможенные, налоговые, фитосанитарные и транспортные законодательства, что зафиксировано Евразийской экономической комиссией (ЕЭК).

Во-вторых, Казахстан предложил несколько способов урегулирования вопроса. В частности, речь идет об установлении единых стоимостных индикаторов, то есть чтобы цены на товары и пошлины в Киргизии и Казахстане были одинаковы. Также Казахстан предложил киргизским таможенникам начать работать вместе с казахстанскими пограничниками на территории Казахстана, а взамен дать доступ казахстанским таможенникам к постам на границе Киргизии.

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«Они сказали, что по их законодательству, казахстанская таможенная служба не может пойти на их посты. Мы сказали «хорошо», но все равно приезжайте вы сами, вместе осуществлять контроль», — сказал Амрин.

Он подчеркнул, что на данный момент Казахстан передал в Киргизию информацию о ценах на товары и ждет ответа.

Напомним, ранее Киргизия и Казахстан подписали договор о том, чтобы через совместную границу в приоритетном порядке пропускались физические лица, легковые автомобили и порожние грузовики.

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