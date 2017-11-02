Четверг, 2 Ноября 2017 года
15:09:54 МСК

Безработица не падает, а только стабилизируется

Экономика

Говорить о резком росте уровня занятости населения в РФ пока рано, уверен эксперт

Безработица не падает, а только стабилизируется
Исаак Сайес. Биржа труда. 1937

Москва, 2 ноября 2017, 14:59 — REGNUM  Показатель безработицы традиционно достигает своего минимума в сентябре, поэтому говорить о каком-то рекордном уровне занятого населения, которое отмечает Минэкономразвития, пока не приходится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 2 ноября заявил руководитель маркетинговой группы «Алехин и партнеры» Роман Алехин, комментируя ведомственный доклад о достижении минимальных показателей по безработице в сентябре 2017 года.

«Снижение по сравнению с июлем действительно максимальное за последние пять лет, но это связано с ростом безработицы вопреки сезонности в летние месяцы. Так что сейчас можно говорить скорее о стабилизации уровня занятости, чем о его росте», — считает Алехин.

При этом, по его словам, количество зарегистрированных безработных на конец октября по сравнению с прошлым годом действительно снизилось. Однако такие данные не могут отражать всей картины с занятостью граждан, поэтому нельзя прогнозы на их основе, уверен эксперт.

«В ближайшей перспективе ждать роста занятости не стоит — экономика находится в периоде стагнации, а инфляция минимальная. Другими словам, спроса на товары сейчас нет, а значит и его предложение не повышается и увеличения объемов производства также не происходит», — уверен Алехин.

По данным Минэкономразвития, в сентябре 2017 года уровень безработицы в РФ достиг годового минимума в 5,2%. При этом, численность занятого населения в сентябре увеличилась на 254,4 тыс. человек. Подобные данные ранее публиковал и Росстат — федеральная служба отмечала, что уровень безработицы снизился до показателей 2014 года и составляет 5%.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Безработица

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить