Рублю не стоит рассчитывать на нефть

Москва, , 14:26 — REGNUM Нефть 1 ноября упала в цене несмотря на сокращение запасов в США. Вышедшие данные свидетельствующие о росте экспорта углеводородов перечеркнули весь позитив по снижению объемов сырья в хранилищах, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Михаил Мащенко.

По данным Управления по энергетической безопасности экспорт до самого высокого уровня за всю историю — 2,13 млн баррелей в сутки.

По его мнению, ситуацию на рынке может подправить продление пакта о сокращении объемов добычи нефти вплоть до конца 2018 года. Следующее заседание, на котором участники сделки будут обсуждать дальнейшую политику состоится 30 ноября в Вене.

«В данный момент участники рынка сомневаются, что в 2018 году страны-члены ОПЕК пойдут на увеличение производства сырья для того чтобы зафиксировать свои успехи по балансировки рынка», — сказал эксперт.

Дополнительным позитивом для котировок может стать продолжающееся снижение активности в Венесуэле, которая снижается каждый месяц примерно на 20 000 баррелей из-за санкций США, и возможные перебои поставок нефти из Ливии и Нигерии, происходящее из-за вооруженных конфликтов.

«Тем не менее, рублю не стоит рассчитывать на укрепление нефтяных котировок: куда большее внимание на курс будут оказывать иностранные игроки, закрывающие свои позиции и фиксирующие прибыль, полученную по отечественным бумагам», — отметил Мащенко.

Дополнительным негативом является ввод новых санкций против 39 российских структур и возможное распространение ограничений на инвестирование в национальный госдолг, что по сути означает масштабное закрытие позиций международными игроками и обрушение пирамиды государственного заимствования.

«В текущих реалиях курс вполне может упасть ниже 58.50 рублей за доллар и 68.20 за евро в среднесрочной перспективе», — полагает эксперт.

Читайте: Нефть может выйти на новый уровень

А также: Рубль: проверка на прочность