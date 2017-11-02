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Дата-центры – перспективное направление для Тверской области: Руденя

Экономика

В регионе готовится к запуску первая очередь центра обработки и хранения данных «Менделеев»

Удомля, Тверская область, 2 ноября 2017, 14:21 — REGNUM  Первая очередь дата-центра «Менделеев» в Удомле Тверской области, рядом с Калининской АЭС, планируется к запуску в декабре 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области 2 ноября.

Центр обработки и хранения данных «Менделеев» является совместным проектом концерна «Росэнергоатом» и ПАО «Ростелеком», и как планируется, должен стать одним из самых крупных в России и Европе. С учетом второй очереди его проектная мощность составит около 80 МВт.

«Создание центров обработки и хранения данных активно ведется во всем мире. Планируем развивать это перспективное направление в Тверской области», — отмечал губернатор Игорь Руденя на встрече с генеральным директором концерна «Росэнергоатом» Андреем Петровым в апреле этого года.

Планируется, что в декабре будет начата эксплуатация и оснащение серверными мощностями первых аппаратных залов ЦОД. Собственные мощности «Росатома» на объектах первой очереди включают около 800 унифицированных IT-стоек. На втором этапе в течение 2018−2019 годов будут дополнительно введены аппаратные залы для размещения до 4800 унифицированных стоек. В планах — в 2020—2021 годах расширить мощности ЦОД до 8000 стоек.

Центр обработки данных будет использоваться для предоставления услуг по совместному размещению серверного оборудования, хранению и обработке информации, развитию облачных продуктов. Соседство с Калининской АЭС позволит дата-центру в Удомле иметь независимый, бесперебойный и мощный источник энергоснабжения.

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