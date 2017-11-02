Бизнесмен Стерлигов продаст магазины «Хлеб и соль»

Москва, , 14:18 — REGNUM Бизнесмен Герман Стерлигов решил продать сеть московских магазинов «Хлеб и соль», чтобы «сохранить совесть», а будущему покупателю посоветовал специализироваться на продаже натуральных продуктов. Соответствующее объявление размещено 1 ноября на странице бизнесмена в социальной сети «ВКонтакте».

Как следует из объявления, продать бизнес вынудили проверки надзорных органов. Сначала прокуратура потребовала убрать фразы, размещенные на вывесках магазинов, которые запрещали вход для представителей секс-меньшинств в оскорбительной форме.

После замены оскорбительной фразы на более мягкую с использованием библейского слова «содомиты» в прокуратуре решили пойти до конца, со слов Стерлигова, и пригрозили найти «возможные нарушения» и «завести дела».

«Сегодня мы закрыли наш первый магазин — на Садово-Спасской. По мере наездов прокуратуры на другие магазины и их будем закрывать. Понятно, что при желании домотаться и до столба можно», — пояснил Стерлигов.

Для будущих покупателей магазинов Стерлигов опубликовал несколько конкурентных преимуществ данного предложения, в частности «содействие в проверке новых натуральных продуктов» со стороны комитета продовольственной безопасности РКС.

«Цена готового бизнеса с переуступкой прав аренды на шесть магазинов: 600 тыс. долларов. Ожидаемая окупаемость один год», — подытожил Стерлигов.

Предприниматель Герман Стерлигов (называет себя русским крестьянином) прославился неоднозначной деятельностью, проектами и высказываниями. Большой резонанс в обществе вызвала новость об увольнении продавщицы, которая продала квас гею. На странице магазина ВКонтакте появилось сообщение с информацией о том, что продавщицу «вышвырнули из магазина», и что «всех последующих продавщиц», поддерживающих геев, будут «вышвыривать на дорогу пинком под зад».