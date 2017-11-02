Белоруссия может стать членом ВТО через два года

Минск, , 14:01 — REGNUM Процесс вступления Белоруссии в ВТО перешел на финальный этап, и если Минск сохранит интерес и заинтересованность в организации, то через два года, возможно, вступление состоится, заявил постоянный представитель Турции при ВТО Кемаль Маденоглу, сообщает 2 ноября БЕЛТА.

По словам турецкого представителя, процесс вступления при повышенном внимании президента Белоруссии Александра Лукашенкоидет очень хорошо.

«Все государственные структуры, включая межведомственную комиссию, министерства, работают усердно. Результат будет виден в скором будущем в Женеве», - сказал Маденоглу.

При подготовке большое внимание уделяется правилам импорта и экспорта в рамках ВТО при учете экономической ситуации в Белоруссии и акцентах на Евразийский экономический союз.

Представитель Турции при ВТО отметил, что число сторонников вступления Белоруссии в организацию стало больше и нужно продолжать с тем же усердием.

Маденоглу считает, что вступление в ВТО откроет для бизнеса в Белоруссии большие возможности для экспорта. В то же время частный сектор столкнется с рядом трудностей, вызванных правилами и ограничениями организации.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября 2017 года премьер-министр БелоруссииАндрей Кобяков заявил, что страна рассчитывает усилить свои позиции в международной торговле после вступления в ВТО. По его мнению, вступление позволит улучшить деловой климат в республике.

Читайте также: Ловушка схлопывается: Белоруссия готовится вступить в ВТО

Напомним, Белоруссия подала заявку на вступление в ВТО в 1993 году. На первоначальном этапе переговоры шли безуспешно для Минска. Однако последнее время Запад обратил внимание на Белоруссию и, по словам главы МИД республики Владмира Макея, переговорный процесс получил новый импульс. Причина резкого изменения отношения Евросоюза к вступлению Белоруссии в ВТО — заинтересованность в постсоветском экономическом пространстве и расширение рынков сбыта.

Читайте ранее в этом сюжете: ВТО как повод для Белоруссии помечтать о росте международной торговли?