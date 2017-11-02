Фуршеты на высшем уровне в Прикамье: какие средства выделят из бюджета?

Пермь, , 13:52 — REGNUM Аппарат правительства Пермского края объявил конкурс на сумму более 1 млн рублей. За эти деньги исполнитель обязан организовать обслуживание мероприятий, проводимых аппаратом регионального правительства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Особое внимание в техзадании заказчик уделил питанию в рамках контракта, действие которого предполагается до 31 октября 2019 года. На его исполнение планируется потратить 1 062 500 рублей из краевого бюджета: в 2018 году — 531 500 рублей, в 2019 году — 531 000 рублей.

В качестве форматов питания оговариваются ужины, обеды, фуршеты, которых должно быть не менее пяти в каждой категории. Количество обслуживаемых лиц — от пяти до 70 на одном мероприятии.

Указано и предпочтение по поводу места для питания — центр Перми (в районе улиц Монастырская, Советская, Ленина).

Подготовка помещения, сервировка столов для организации обслуживания должна быть завершена исполнителем не позднее, чем за 30 минут до начала мероприятия. В требованиях по обеденному меню указаны от четырёх видов холодных закусок, ассорти, разносолов; от двух вариантов салата; горячая закуска (по согласованию с заказчиком); от двух вариантов первого блюда; от двух вариантов второго блюда; гарниры (если не входят в состав второго блюда); два варианта десерта, фрукты; чай пакетированный или натуральный в чайнике, кофе натуральный, сливки, лимон в нарезку (по согласованию с заказчиком); минеральная вода газированная и/или негазированная; сок (по согласованию с заказчиком); плодово-ягодный морс; хлеб, хлебобулочные изделия, выпечка, кондитерские изделия; спиртные напитки — по согласованию с заказчиком.

На фуршете в требованиях подчёркнуто, что должно быть «достаточно обильное питание в формате маленьких порций»: от пяти позиций различных канапе, от двух позиций различных ассорти, от двух позиций горячих закусок (по согласованию с заказчиком); варианты пирожков, рулетов, десертов, фруктово-овощных мини канапе; чай (пакетированный и/или в чайнике), кофе (натуральный и/или растворимый), сливки и лимон в нарезку (по согласованию с заказчиком); минеральная вода газированная и/или негазированная; сок (по согласованию с заказчиком), пакетированный и/или в стеклянной таре; плодово-ягодный морс; спиртные напитки — по согласованию с заказчиком.

На ужине должны присутствовать от четырёх видов холодных закусок, салатов, ассорти, нарезок; горячая закуска (по согласованию с заказчиком); два варианта второго блюда; два варианта десерта по согласованию с заказчиком, фрукты; чай (натуральный в чайнике или пакетированный), кофе (натуральный), сливки и лимон в нарезку (по согласованию с заказчиком); минеральная вода газированная или негазированная; сок (по согласованию с заказчиком) пакетированный и/или в стеклянной таре); спиртные напитки — по согласованию с заказчиком; морс плодово-ягодный; хлеб, хлебобулочные изделия, выпечка; соусы, заправки (по согласованию с заказчиком); кондитерские изделия (по согласованию с заказчиком).

Блюда должны подавать исключительно на стеклянной, фарфоровой посуде, столовые приборы должны быть из стали, а скатерти на столах — из ткани премиум класса.

Рассмотрение и оценка заявок были запланированы на 9 ноября. Однако 1 ноября после вскрытия конвертов с заявками конкурс признан несостоявшимся, поскольку предложение поступило только от одного участника.

Добавим, что в сентябре по той же причине признан несостоявшимся конкурс на оказание услуг по организации обслуживания в рамках мероприятий, проводимых аппаратом правительства Пермского края на территории города Перми и в муниципальных районах Пермского края. Начальная цена лота составляла 2 млн рублей: в 2017 году — 276 тыс. рублей, в 2018 году — 900 тыс. рублей, в 2019 году — 824 тыс. рублей. Согласно техзаданию. исполнитель требует организацию не менее семи кофе-брейков, восьми обедов, семи фуршетов, девяти ужинов.