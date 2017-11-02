Глава самоуправления Калуги награжден в Москве

Калуга, , 13:45 — REGNUM 31 октября-1 ноября в Москве прошёл съезд Общероссийского конгресса муниципальных образований и Ассоциации территориального общественного самоуправления. В работе съезда принял участие глава городского самоуправления Калуги, председатель Союза представительных органов муниципальных образований РФ Александр Иванов. На съезде обсуждались актуальные вопросы местного самоуправления: разграничение полномочий регионов и муниципалитетов, межбюджетные отношения, межмуниципальное и муниципально-частное партнёрство.

За многолетний труд и существенный вклад в развитие местного самоуправления Александр Иванов был награждён почётным знаком «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации».

«Эта награда — заслуга каждого из членов координационного совета Союза представительных органов, — подчеркнул Александр Георгиевич. — Благодаря нашей совместной работе совершенствуется деятельность органов местного самоуправления в масштабах всей страны, происходит регулярный обмен опытом, изучаются лучшие практики муниципального управления. Союз представительных органов муниципальных образований Российской Федерации принимал участие в совершенствовании ряда федеральных законов, регулирующих сферу местного самоуправления, работа в этом направлении продолжается и идёт в постоянном контакте с Государственной думой и Советом Федерации. Хочу выразить глубокую признательность всем своим коллегам, уверен, что общими усилиями мы сможем повысить роль и значение органов местного самоуправления, усовершенствовать работу муниципалитетов».

В ходе съезда было принято решение создать в составе Конгресса муниципальных образований Палату представительных органов. Председателем палаты был избран Александр Иванов.