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Курс биткоина превысил $7 тысяч

Экономика

По состоянию на 13:20 мск биткоин стоил $7054

Вашингтон, 2 ноября 2017, 13:26 — REGNUM  Курс биткоина, самой популярной в мире криптовалюты, превысил историческую отметку в $7 тысяч. Об этом в четверг, 2 ноября, свидетельствуют данные электронной биржи Coinmarketcap.

По состоянию на 13:20 мск биткоин стоил $7054, подорожав за последние 24 часа на 7,81%.

29 октября министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что криптовалюты не заменят российский рубль.

По его словам, такие криптовалюты, вроде биткоинов, являются денежными суррогатами, а потому не имеют доверия.

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