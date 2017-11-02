Рекордный убыток Tesla: идеи есть — денег нет

Пало-Альто, США, , 13:44 — REGNUM Квартальный убыток производителя электромобилей Tesla стал рекордным за всю историю компании. По итогам третьего квартала убыток составил 671 млн долларов. Об этом 1 ноября сообщило издание Automotive News Europe. В 2016 году за тот же период компания получила 22 млн долларов прибыли.

В Tesla такие результаты объясняют расходами на развитие производства Model 3 и покрытие спроса на Model S и Model X. В планах компании выпускать к концу первого квартала 2018 года еженедельно по 5000 экземпляров Model 3.

После запуска Model 3 для массового рынка генеральный директор Tesla Илон Маск пообещал, что компания к концу года будет производить по 20 тысяч таких машин в месяц. Однако к началу октября Tesla выпустила только 360 автомобилей. В компании объясняют, что объемы выпуска автомобиля Tesla Model 3 растут медленно из-за наличия «узких мест» в производственном процессе.

Осенью 2016 года Илон Маск заявил инвесторам, что Tesla больше не будет нуждаться в увеличении капитала для запуска Model 3. Но в марте 2017 года компания получила 1,2 млрд долларов от акций и конвертируемых долговых обязательств и привлекла еще 1,8 млрд долларов в августе этого же года на продаже облигаций под производство Model 3.

Американский производитель всё же намерен запустить сборочную линию на полную мощность, но при этом в октябре компания сократила от 400 до 700 сотрудников после проверок их эффективности. В ответ на эти действия профсоюз UAW обвинил компанию в незаконных увольнениях с целью препятствовать объединению сотрудников в профсоюз.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, производитель электрокаров Tesla собирается разместить производство в Китае. Соглашения, достигнутые с правительством Шанхая, позволят автопроизводителю из Кремниевой долины построить завод в городской зоне свободной торговли. Tesla, желая укрепиться на рынке электромобилей Китая, за счет открытия собственного производства на территории Поднебесной хочет значительно снизить издержки.

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