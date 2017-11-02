Без денег нет газа: предприятия Северной Осетии отключают от газоснабжения

Владикавказ, , 13:24 — REGNUM Газовики Северной Осетии пригрозили промышленным предприятиям-должникам оставить их без газа. Причиной прекращения подачи голубого топлива — долги. С начала 2017 года задолженность за природный газ, поставленный промышленным потребителям, составила 155,2 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в компании «Газпром Межрегионгаз Владикавказ».

Почти половину этой суммы — 84,5 млн рублей — накопили шесть предприятий: ОАО «Ариана-С», ИП Огоев Э. А., ООО «Альянс Спирт», АО «Иристонстекло», ООО «Экстракт-И», ООО «Ардонгласс». Четыре промышленных предприятия уже отключены от газоснабжения. В их числе оказались два дорожно-ремонтных строительных управления в Алагирском районе и одно — в Ардонском районе, а также кирпичный завод в Правобережном районе, пишет ТАСС.

По словам представителей газоснабжающей компании, в 2017 году промышленным предприятиям направлялось около двух тысяч предупреждений о необходимости погасить долги. В числе задолжников числились 47 предприятий. Руководители большинство из них приняли меры к погашению задолженности, тем не менее, остались и такие, с кого долги приходится возвращать через суд. В настоящее время рассматриваются иски на сумму 30 млн рублей.

Особенно сложная ситуация сложилась, по словам представителей «Газпром межрегионгаз Владикавказ», у предприятий тепловых сетей. Их задолженность за девять месяцев 2017 года выросла на 564, 6 млн рублей. Общая задолженность теплоснабжающих предприятий Северной Осетии составляет 3,725 млрд рублей.

Как отмечают газовики, больший суммы задолженности приводят к банкротству компаний, чем «охотно пользуются руководители этих предприятий», так как их особый социальный статус не позволяет применить к ним в полной мере все предусмотренные законодательством рычаги воздействия. Получается, что предприятия-должники могут собирать с населения плату за пользование теплом и горячей водой и позволять не платить за газ поставщику, возмущаются в компании.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая 2017 года долг Северной Осетии за газ превышал 7 млрд рублей. Большую часть этой суммы составили долги теплоснабжающих организаций — 5 млрд 285 млн рублей. Долг бюджетных организаций составлял 243 млн рублей. Жители республики накопили задолженности на сумму 1,8 млрд рублей.

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Газовые долги Северной Осетии растут, а население продолжает воровать