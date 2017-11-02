В Подмосковье заброшенные пионерлагеря передадут инвесторам

Пушкино, Московская область, , 13:04 — REGNUM Заброшенные пионерские лагеря, расположенные на территории Московской области, передадут инвесторам. Такое решение приняли власти региона. Об этом заявил министр имущественных отношений региона Андрей Аверкиев, передает «Подмосковье сегодня».

Заброшенных пионерлагерей в области насчитывается 33. 22 из них находятся в ведении муниципалитетов, остальные одиннадцать — области.

В настоящие время заброшенные территории пионерлагерей Минмособлимущество готово предоставить инвесторам в аренду.

Так, два лагеря в Пушкинском и один в Ногинском районах уже готовятся к передаче новым арендаторам. Передача состоится в конце 2017 или начале 2018 года.

Лагерь «Факел» в Ногинском районе, как и «Рассвет» в Пушкинском, был построен в 80-х, а «Юность» в селе Комягино Пушкинского района — в середине 70-х годов. Все три объекта закрылись в 90-х годах XX века.

Кроме того, под действие программы попали лагеря в Орехово-Зуевском, Серпуховском, Шатурском, Ступинском и Одинцовском районах.

Минмособлимущество разработало комплексный подход к обновлению этих объектов. По инициативе властей была запущена программа «Развитие территорий отдыха Подмосковья».

По словам Аверкиева, территории детских лагерей не будут строить жилье. На их месте будут только социальные объекты — спорт, детский отдых, санатории.

«Все лагеря, попавшие под действие программы, 10−15 лет назад были оставлены, а затем разграблены, здания превратились в руины, — заявил министр. — Сейчас три пилотных детских лагеря мы пытаемся вновь ввести в оборот.

Инвесторы получат от правительства Подмосковья льготы: низкую арендную ставку, она составит 1,5% от кадастровой стоимости участка.

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Напомним, в 2016 году было принято постановление правительства Московской области, которое позволило перепрофилировать такие объекты, как пионерские лагеря, построенные в 90-х годах XX века.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лава регионального Минимущества Андрей Аверкиев заявлял: «Долгое время мы не понимали, что делать с детскими лагерями, которые были заброшены с 90-х годов. Учитывая огромные затраты потенциальных инвесторов на строительство на этих территориях, мы ввели льготную ставку по целевому назначению».

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