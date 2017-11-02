Новый псковский сенатор Турчак пообещал помочь региону с кредитами

Псков, , 12:55 — REGNUM Андрей Турчак, делегированный сегодня, 2 ноября, представителем в Совет Федерации РФ от Псковского областного собрания депутатов, намерен помочь Псковской области с принятием бюджета. Как сообщает пресс-служба администрации области, Турчак назвал бюджет первым вопросом, который необходимо решать.

«Необходимо сделать так, чтобы при поддержке федерального бюджета были предусмотрены средства на замещение коммерческих кредитов бюджетными, на продолжение крупных строек и инфраструктурных проектов, которые начинались в 2016, 2017 годах и являются переходящими объектами. На этом мы вместе с исполнительной властью, с врио губернатора Михаилом Ведерниковым сейчас сосредоточим свою работу. То есть это работа в первую очередь с Министерством финансов Российской Федерации», — заявил Андрей Турчак журналистам.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение проблемы с госдолгом региона назвал одним из приориетов своей работы и Михаил Ведерников. Объём государственного долга Псковской области на 1 сентября 2017 года достиг 15,5 млрд рублей, из которых 7,8 млрд рублей — кредиты коммерческих банков, 7,1 млрд рублей — бюджетные кредиты.

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Напомним, на 14-й внеочередной сессии сегодня, 2 ноября, и.о. секретаря генерального совета партии «Единая Россия», экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак был делегирован в Совет Федерации РФ большинством голосов. В голосовании приняли участие 36 депутатов из 44, за Турчака голоса отдали 28 депутатов, против проголосовали пятеро, ещё три бюллетеня оказались недействительными.

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