Елена Миронова, , 20:28 — REGNUM

«Край земли», как в переводе с ненецкого обозначен Ямал, выходит на докризисные бюджетные показатели. Основной документ на 2018 год и плановые 2019—2010 годы сверстан без дефицита, со среднегодовым уровнем инфляции в 3,9%. Планируется исполнить «майские указы» по зарплатам работников бюджетной сферы в полном объеме. Но традиционно в проекте бюджета на 2018 год не говорится о госдолге, который у ЯНАО всё-таки имеется, и вновь не расписаны такие важные статьи расходов, как зарплата высшего должностного лица региона и иных первых лиц правительства автономного округа. Кроме того, бюджет 2018 года общественности обсуждать не предлагается, и это тоже давняя ямальская традиция.

Без дефицита. Да здравствует ТЭК!

Бюджет Ямала на 2018 год планируется сбалансированным в доходах и расходах — 146 млрд рублей, и его показатели на 20% превысят прежние, от 2017 года. Сведения о госдолге, как говорилось выше, в пояснительной записке к грядущему бюджету отсутствуют, нет сведений о нем и в расходных таблицах.

Между тем годом ранее основной документ Ямала на трехлетний период предполагал в 2018 году доходы 124,6 млрд рублей, расходы в 130 млрд рублей и дефицит в 5,4 млрд рублей.

Бюджетную самодостаточность могли бы пояснить показатели 2017 года, когда планировался бюджет по доходам 139,7 млрд рублей, расходам в 151,1 млрд рублей и с дефицитом в 11,4 млрд рублей. Но исполнение бюджета на 2017 год на сайте департамента финансов ЯНАО присутствует лишь за февраль. Согласно открытым данным, известно лишь, что госдолг Ямала на 1 октября 2017 года составляет 25,3 млрд рублей.

По словам заместителя губернатора автономного округа Альбины Свинцовой, бездефицитным бюджет Ямала планировался лишь в 2019 году, но финансовые возможности округа позволили сделать это раньше по причине укрепления доходной базы от налога на имущество организаций благодаря строительству Ямал СПГ («Новатэк») и разработке Новопортовского («Газпром нефть») и Восточно-Мессояхинского месторождений («Газпром нефть»). По увеличению доходной бюджетной базы на 2018 год можно сделать вывод, что 2017 год для Ямала был весьма доходным. И добыча газа, в отличие от нефтяной иглы, которая держит в коматозном состоянии соседнюю Югру, гораздо прибыльнее. Основные налогоплательщики региона остаются неизменными: это компании «Газпром», «Новатэк», «Роснефть», «Газпром нефть». В ряду основных доходных источников бюджета — налоги на имущество организаций, на доходы физических лиц и на прибыль организаций.

Чиновники Ямала станут жить лучше

Бюджет Ямала — самый закрытый из всех бюджетов «тюменской матрешки». Извлечение информации из приложенной документации похоже на добычу полезных ископаемых. О зарплате губернатора можно лишь догадываться по единой строке «Губернатор и его заместители». На эти цели, то есть на зарплату главы региона Дмитрия Кобылкина и девяти его заместителей, планировалось в 2017 году затратить 116,8 млн рублей. В 2018 году их всех ждет пополнение личного кошелька за счет казенного на 4,8 млн рублей — общая сумма расходов составит 121,6 млн рублей.

Отметим, в декларации за 2016 год Дмитрий Кобылкин указал сумму в 18,5 млн рублей против 19 млн в 2015 году. Недвижимости и транспорта у него, кстати, не имеется.

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Как ни бейтесь, не найдете в строках бюджета упоминания о расходах на оплату труда председателей избиркома и Счётной палаты. Конечно, это не тайна за семью печатями — на соответствующих сайтах указаны их доходы за 2016 год, и узнать, во сколько они обходятся бюджету, можно, но постфактум.

Однако указано, что председатель Заксобрания ЯНАО должен получить за счет бюджета в 2017 году 13,9 млн рублей или 1 млн 150 тыс. рублей в месяц, в 2018 году ему планируют добавить еще 600 тысяч рублей, чтобы, видимо, дотянуть до заплаты спикера Тюменской областной думы.

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В Заксобрании ЯНАО трудится за зарплату 13 депутатов. На эти цели в 2017 году было запланировано 102,3 млн рублей, то есть в среднем 655 тысяч рублей на парламентария в месяц в среднем, но с оговоркой, что в заксобрании есть своя иерархия, и руководители фракций и комитетов получают больше своих товарищей по представительному органу. В планах на 2018 год подкинуть им прибавку на миллион — до среднего 690 тыс. рублей в месяц. Если сравнивать с зарплатой тюменских региональных парламентариев, то ямальский парламент всё-таки обходится казне ненамного, но дешевле.

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Что касается госслужащих, их планируемые доходы также не заслужили отдельных строк. Согласно данным Росстата, на Ямале на начало 2017 года трудилось 1771 служащих территориальных органов со средней зарплатой 74,9 тыс. рублей, 1983 человека замещает должности в исполнительных органах власти с зарплатой в среднем 165 тыс. рублей, 3 236 — в муниципальных с зарплатой 135 тыс. рублей. Итого 6990 чиновников. Причем население Ямала, по данным федеральной статистической службы, на январь 2017 года составило 536 тысяч человек.

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В целом бюджет-2018 оставляет хорошее впечатление. Растут расходы практически по всем статьям. Наглядно это можно увидеть в сравнительной таблице.

Наименование строки бюджета 2017 год Бюджет Сумма, тыс. руб. 2018 год Проект Сумма, тыс. руб ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 4 227 024 4 548 025 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 507 560 541 933 Функционирование правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 701 710 763 878 Судебная система 283 088 295 739 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 582 078 622 527 Обеспечение проведения выборов и референдумов 362 923 371 088 Резервные фонды 500 000 500 000 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 19 693 21 358 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 801 975 2 069 815 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 230 477 203 314 Обеспечение пожарной безопасности 1 446 107 1 640 366 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 23 333 537 25 887 678 Воспроизводство минерально-сырьевой базы 196 929 212 378 Сельское хозяйство и рыболовство 2 212 792 2 345 817 Водное хозяйство 62 225 82 345 Лесное хозяйство 819 629 935 579 Транспорт 2 905 654 3 227 317 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 4 505 201 4 972 005 Связь и информатика 824 820 1 046 842 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 19 866 856 23 956 202 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 584 832 481 694 ОБРАЗОВАНИЕ 23 584 825 24 329 286 Дошкольное образование 7 227 939 7 490 894 Общее образование 12 242 198 12 877 521 Дополнительное образование детей 187 844 34 402 Среднее профессиональное образование 1 868 580 1 945 420 Молодежная политика 740 983 743 589 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 1 119 676 1 296 195 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 12 302 826 14 802 584 Стационарная медицинская помощь 5 040 220 5 901 768 Амбулаторная помощь 29 515 37 007 Скорая помощь 3 703 131 539 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 965 020 20 247 208 Пенсионное обеспечение 475 932 510 500 Социальное обслуживание населения 1 214 419 1 434 061 Социальное обеспечение населения 11 935 101 12 647 356 Охрана семьи и детства 1 680 972 1 762 643 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 943 238 1 258 052 Физическая культура 409 389 470 875 Массовый спорт 79 459 131 200 Спорт высших достижений 105 531 209 573 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1 531 017 1 522 765

Из сводной таблицы бюджета 2017 и проекта на 2018 год очевидно, что на функционал представительных органов власти выделяются дополнительно 34 млн рублей, и на исполнительную власть планируется потратить на 62 млн рублей больше. Одновременно сокращаются расходы на защиту населения от чрезвычайных ситуаций на 27 млн рублей, на охрану окружающей среды — на 103 млн рублей, на дополнительное образование ямальских детей — на 153 рубля и на СМИ — 8,2 миллиона.

Населению ЯНАО проект бюджета-2018 года представляется как данность. Основной документ поступил в Заксобрание ЯНАО 1 ноября. К его обсуждению региональные депутаты приступят 16 ноября. Будут ли послушные и бесконфликтные ямальские депутаты выслушивать замечания от населения? Неизвестно. Об общественных слушаниях речи нет. Возможно, форпосту российской Арктики и не следует будоражить молчаливое ямальское население, которое не славится критическим мышлением. Как поясняют сами жители полуострова Ямал, их зависимость, в отличие от «материковых» людей, обусловлена отсутствием подножного корма. Есть работа — есть зарплата, нет работы — возвращайся на Большую землю. А тундра огромная — кануть легко, и выжить на ягеле невозможно.

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