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Праздновать День народного единства собираются 18% граждан РФ

Экономика

Опрос «Левада-центра»

Москва, 2 ноября 2017, 12:17 — REGNUM  53% жителей России знают, что 4 ноября будет отмечаться День народного единства. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-цетрном».

О предшествующем Дню народного единства празднике Дне согласия и примирения вспомнили только 13% опрошенных (с годами этот праздник забывается).

В год 100-летия Октябрьской революции о советском празднике, ранее отмечавшемся 7 ноября, вспомнили лишь 5% жителей России .

Собираются праздновать День народного единства 4 ноября 18% граждан. День Октябрьской революции 7 ноября намерены отмечать 15% опрошенных.

Примечательно, что большинство граждан РФ (57%) не собираются праздновать ни один из этих праздников. 14% затруднились ответить.

Опрос проведен 20 — 24 октября 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, за счет Дня народного единства в 2017 году жители России будут отдыхать три дня — с 4 по 6 ноября. В Москве на время празднования Дня народного единства будет ограничена продажа алкоголя.

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День народного единства
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