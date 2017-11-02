В Киргизии принят закон о списании долга перед Россией

Бишкек, , 12:19 — REGNUM Парламент Киргизии ратифицировал протокол к соглашению об урегулировании задолженности между правительствами России и Киргизии, в соответствии с которым будет списан долг перед Россией в размере $240 млн, говорится 2 ноября в пресс-релизе киргизского парламента.

Отметим, что речь идет об остатке задолженности по кредитам, предоставленным в соответствии с соглашением от 20 сентября 2012 года. Первые договоренности о списании указанной суммы были достигнуты еще весной 2017 года.

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3 мая премьер-министр России Дмитрий Медведев одобрил соглашение о списании задолженности Киргизии. 20 июня в ходе визита президента Киргизии Алмазбека Атамбаева в Россию министры финансов двух стран обменялись протоколами о списании Москвой долгов Бишкеку. Сегодня киргизская сторона ратифицировала соглашение со своей стороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство России регулярно выделяет гранты на поддержание бюджета Киргизии и на реализацию в этой среднеазиатской стране различных проектов.

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