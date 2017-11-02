Нефть может выйти на новый уровень

Москва, , 12:12 — REGNUM Нефтяные фьючерсы 1 ноября поднимались до $61,70 за баррель. Это произошло впервые с 2015 года, в рамках почти безостановочного месячного тренда, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FX Иван Карякин.

«В пользу повышения котировок гораздо больше факторов, чем на снижение. Первое, это активность стран участников соглашения ОПЕК+, и особенно Генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, который не устаёт проводить вербальные интервенции о скорой балансировке спроса на нефть.

Второе, поддержание участниками соглашения реальной дисциплины поставок. И третье, ожидание участниками рынка саммита ОПЕК в конце ноября, на котором может быть принято решение о продление соглашения ОПЕК+ до конца 2018 года с вовлечением новых участников», — пояснил эксперт.

Ещё одна из важнейших причин, по его мнению, поддержания цен на нефть это изменение запасов в США. От недели к неделе запасы сырой нефти бензина и дистиллятов изменяются таким образом, что способствуют росту цен на нефть. Кроме этого, по данным Baker-Hughes на протяжении последнего месяца регулярно снижалось количество буровых установок в Североамериканском регионе, с 1153 до 1100.

«Каким бы ни были опасения по поводу увеличения предложения нефти с американских сланцевых месторождений в случае роста цены выше $60, участникам рынка приходится признавать, что усилия ОПЕК по регулированию предложения имеют эффект в виде сокращения коммерческих запасов нефти в странах ОЕСР», — отметил Карякин.

2 ноября нефтяные фьючерсы подешевели со вчерашних максимумов почти на доллар. Тем не менее, ни обвала, ни продолжения бурного роста нет.

«Цены консолидируются, как это часто бывает при взятии новых вершин. Ожидается сохранение котировок в диапазоне предшествующему вчерашнему взлёту — $59,90−60,55 за баррель», — полагает эксперт.

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