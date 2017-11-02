Киев подсчитал доход от транзита газа: Россия «оплачивает» всё образование

Киев, , 12:18 — REGNUM Поступления в государственный бюджет Украины от транзита природного газа из России в страны ЕС через территорию страны в январе-сентябре 2017 года составили 24,9 млрд гривен (чуть меньше 1 млрд долларов). Соответствующую информацию обнародовала сегодня, 2 ноября, пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины», передает корреспондент ИА REGNUM.

«Доходы от транзита газа обеспечили около четверти платежей группы «Нафтогаз» в государственный бюджет… 24,9 миллиарда гривен бюджетных поступлений обеспечил транзит газа за 9 месяцев», — отметили в пресс-службе.

Согласно источнику, общая сумма поступлений составила 91,6 млрд гривен. В случае отсутствия доходов от транзита газа эта сумма составила бы порядка 66,7 млрд грн. По информации «Нафтогаза», размер поступлений в госбюджет Украины от транзита газа сопоставим с расходами на образование и в полтора раза превышает расходы на охрану здоровья, спорт и охрану окружающей среды.

Кроме того, согласно официальным данным оператора газотранспортной системы — компании «Укртрансгаз» — за 10 месяцев 2017 года Украина увеличила транзит газа по контракту с российским монополистом компанией Газпром на 18,6% (12,1 млрд кубометров) — до 77,4 млрд кубометров (за аналогичный период прошлого года транзит составил 65,3 млрд кубометров).

Напомним, что в октябре глава представительства Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли заявил, что завершение реформы «Нафтогаза Украина» — в том числе разделение функций компаний по добыче и транспортировке энергоносителей (анбандлинг), а также привлечение европейского партнера к управлению украинской ГТС — позволит Украине сохранить транзит газа в Европу. По словам дипломата, в целом европейские компании заинтересованы принять участие в управлении ГТС Украины.

Также в октябре посол США на Украине Мари Йованович заявила, что «Северный поток-2» снизит транзит газа через страну и лишит Киев дохода в 2,7 млрд долларов в год, или 3% ВВП. Посол призвала Украину продолжать реформы в энергетическом секторе и отметила, что национальный нефтегазовый холдинг играет ключевую роль в процессе реформирования. В частности, по ее словам, США ожидают очень скорого формирования нового состава наблюдательного совета украинского госхолдинга.

Эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире радио «Голос столицы» утверждает, что если посол США и преувеличивает в этом вопросе, то не сильно.

«Цифры очень близки к реалиям. Так что угроза действительно достаточно серьезная», — комментирует он. Отвечая на вопрос, что же останется Украине в таком случае от транзита, Землянский размышляет: «Тогда мы становимся буферной зоной… То есть нас будут использовать как резервные мощности на случай возникновения форс-мажоров, то есть использовать украинские хранилища, использовать украинскую ГТС. То есть на нашу долю останется порядка 15−20 миллиардов кубических метров транзита… В деньгах, если мы сейчас имеем порядка 80 миллиардов кубометров транзита, то соответственно, если у нас останется 15−20, считайте, в четыре раза сократятся доходы. Значит, речь может идти где-то о доходах до 500 миллионов долларов, в зависимости от того, какой объем будет прокачиваться по украинской территории».

Действующий контракт на транзит газа между «Нафтогазом» и «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет и действителен до конца 2019 года.