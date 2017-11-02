Названа «дыра» в капитале московского «Темпбанка»

Москва, , 11:59 — REGNUM «Дыра» в капитале акционерного банка ПАО «Темпбанк» (г. Москва), у которого 2 октября текущего года Банк России отозвал лицензию, составила 11,3 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Банка России.

Напомним, со 2 октября Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного банка ПАО «Темпбанк» (г. Москва).

Решение регулятор принял в связи с тем, что кредитование заемщиков банка, не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе кредитного учреждения значительного объема проблемных «неработающих» активов.

Кроме того, отмечал регулятор, «Темпбанк» неадекватно оценивал принятые риски при неудовлетворительном качестве активов. Руководство кредитной организации не предприняло должных действий, которые могли бы нормализовать его деятельность.

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