Рубль: проверка на прочность

Москва, , 11:54 — REGNUM Дважды за последние несколько торговых сессий рубль подвергся проверке на прочность, заявил корреспонденту ИА REGNUM инвестиционный аналитик Global FXИван Карякин.

27 октября и 1 ноября были предприняты попытки выхода за границу месячного диапазона 57,00−58,50 руб./доллар. Это настораживает, так как технически после этого остаётся только уровень сопротивления 59,00, при проходе которого будет открыта дорога к 60,00 рублям за доллар.

«Надо сказать, что причины для этого есть. Во-первых, расследование российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году дошло до конкретных действий — начались аресты», — сказал Карякин.

Если это расследование, которое ведут все возможные американские структуры, которые в принципе могут его вести, дойдёт до предъявления серьёзных доказательств, что мало вероятно, то это может иметь необратимые негативные последствия в российско-американских отношениях.

Как следствие, усиление санкций, сворачивание сотрудничества и возможно неприятности для президента Трампа, вплоть до импичмента», — пояснил эксперт.

Вторая причина — это снижение цен в облигациях федерального займа, что говорит о распродажах со стороны нерезидентов, хотя объёмы ещё не велики. За последнюю неделю произошло незначительное снижение в бумагах со средними сроками до погашения, 4−6 лет.

«Здесь важными будут действия Центробанка, который может создать как спрос, так и предложение по доллару. И скорее всего действия ЦБ будут направлены на поддержание стабильности рубля», — отметил Карякин.

По его мнению, на стороне рубля котировки на нефтяные фьючерсы. Нефть выглядит сильно. 1 ноября цены сорта Brent пробовали пробить уровень $61, но сегодня откатились к $60,50. Немного разочаровали данные по запасам в США. Трейдеры ожидали большего снижения.

2 ноября состоится встреча России и Саудовской Аравии на уровне министров энергетики и нефти, откуда могут последовать позитивные для нефтяных котировок новости.

«Вся совокупность факторов должна способствовать удержанию пары USD/RUB в устоявшемся диапазоне и если без сюрпризов, то 2 ноября торговля пройдёт в диапазоне 58,20−57,70 руб./доллар», — полагает эксперт.

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