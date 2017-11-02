Табачный бизнес РФ не хочет раскрыть состав сигарет

Москва, , 11:48 — REGNUM Производители табачных изделий попросили правительство России о дополнительном обсуждении проекта антитабачной концепции Минздрава, письмо об этом 2 ноября направили премьер-министру Дмитрию Медведеву гендиректор «Табакпрома» Андрей Межонов и исполнительный директор совета по вопросам развития табачной промышленности Эдуард Воронцов.

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Основные претензии к концепции Минздрава со стороны изготовителей сигарет, таковы: представители табачной промышленности не поддерживают требования Минздрава о раскрытии состава табачной продукции, о концепции «простой пачки сигарет», и о экологическом налоге на курильщиков. Принятие проекта концепции Минздрава, по мнению табачного бизнеса,

«…может негативно сказаться на отрасли, в которой занято более десяти тысяч человек и которая обеспечивает поступления только от акцизов в федеральный бюджет на уровне 500 млрд рублей ежегодно», — говорится в послании правительству.

Напомним, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова информировала в середине октября, что в правительство на рассмотрение внесена новая антитабачная концепция на 2018−2022 годы. В ней Минздрав предлагает поднять акцизы на табак до европейского уровня, которые составляют не менее 2,38 доллара на пачку. Такая мера увеличит поступления в бюджет до 800 млрд рублей, уверены в ведомстве. Кроме того, Минздрав также предложил обложить курильщиков специальным экологическим сбором.

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Однако Минфин, Минпромторг, Минэкономразвития и Минсельхоз в таком виде проект концепции Минздрава не поддержали.