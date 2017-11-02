Турецкие помидоры кубанским не конкуренты, а стимул

Краснодар, , 11:30 — REGNUM Возвращение на российские прилавки турецких помидоров никак не отразится на реализации продукции сельхозтоваропроизводителей Краснодарского края. Такое мнение высказал губернатор региона Вениамин Кондратьев, комментируя решение правительства РФ о снятии ограничения на поставки томатов из Турции, передаёт ИА REGNUM 2 ноября.

«Жители хотят видеть на своих столах вкусные, экологически чистые кубанские овощи. И при должной господдержке мы сможем это обеспечить», — заявил глава региона.

Цифры говорят сами за себя. За последние два года производство томатов на Кубани выросло на четверть.

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«Турецкая продукция здесь особой роли не сыграет. Напротив, станет дополнительным стимулом для наших аграриев быть более конкурентоспособными», — уверен руководитель региона.

Однако, как отметил глава Кубани, нельзя ослаблять контроль участников рынка сбыта рынка: важно не допустить продажу турецких томатов под видом кубанских.

«Овощи из Краснодарского края — это уже сложившийся бренд, за качество которого мы полностью отвечаем. И наверняка найдутся желающие на этом качестве заработать», — считает Кондратьев.

Отметим, что в 2016 году Кубань стала лидером в России по объёму производства тепличных овощей. По данным Росстата, сельхозорганизации Краснодарского края получили почти 88 тыс. тонн продукции, что почти на 34% больше, чем в 2015-м. В том числе, кубанские аграрии произвели в 2016 году 57,7 тыс. тонн огурцов и порядка 26 тыс. тонн томатов. Всего на Кубани построено более 200 га теплиц.

Как сообщало ИА REGNUM, запрет на ввоз ряда овощей и фруктов, в числе которых репчатый лук, цветную капусту, огурцы, апельсины и мандарины, а также абрикосы, персики, сливы и клубника, из Турции в Россию был введён с 1 января 2016 года после того, турецкие ВВС преднамеренно сбили российский фронтовой бомбардировщик Су-24 в небе над Сирией. Под продовольственное эмбарго также попали и томаты, являвшиеся основной статьей турецкого овощного экспорта в Россию. Уже в начале октября 2016 года запрет на ввоз части сельскохозяйственных товаров из Турции был снят. Теперь на прилавки российских магазинов и рынков вернутся и турецкие помидоры. Профильные ведомства согласовали возможность поставки на российский рынок 50 тыс. тонн помидоров.

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