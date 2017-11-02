Невозвратные авиабилеты предлагают возвращать из-за болезни родственников

Москва, , 11:11 — REGNUM Общероссийское объединение пассажиров предлагает внести в Воздушный кодекс России поправку о возмещении пассажирам стоимости невозвратных билетов в случае болезни членов их семей. Соответствующее обращение организация направила в комитет Госдумы по транспорту и строительству, передает 2 ноября RT.

Зампредседателя организации Илья Зотов пояснил, что инициатива призвана расширить права пассажиров. К примеру, пассажир может отказаться от полета из-за болезни ребенка, который не планировал лететь. В таком случае полную стоимость билета предлагается возместить.

По оценкам Зотова, в 2017 году российские авиакомпании перевезут около 100 млн пассажиров, 60% которых выбирают невозвратные билеты. В 2−3% случаев у этих людей возникают обстоятельства, препятствующие полету. Таким образом, примерно 1 млн человек ежегодно теряет стоимость своих билетов.

По действующим правилам вернуть деньги за невозвратный авиабилет можно лишь в ряде случаев. Например, если заболел один из родственников, которые должны были лететь вместе, произошла смерть близкого родственника или полет не состоялся по вине авиакомпании. В остальных случаях пассажир может рассчитывать лишь на возврат сборов, но не основного тарифа.

Член комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский («Единая Россия») в целом одобрил предложение, однако пояснил, что стоит говорить о тех случаях, когда перелету мешает болезнь близкого родственника, оставшегося без ухода.

Такую ситуацию он сравнил с непреодолимыми обстоятельствами, которые учитываются в рамках гражданско-правовых или юридических договоров. Человек не способен заранее предугадать болезнь члена семьи, возврат затраченных средств в таком случае разумен, добавил он.