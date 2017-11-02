Сделка века: в Гонконге продали небоскреб за рекордные $5,15 млрд

Гонконг, Китай, , 11:02 — REGNUM В Гонконге завершилась крупнейшая в истории сделка в сфере недвижимости. Глава холдинга CK Asset Ли Кашин продал китайской корпорации CHMT Peaceful Development Asia Property 73-этажный небоскреб Center за рекордные $5,15 млрд.

Небоскреб Center был выставлен на продажу еще в 2016 году, по оценкам экспертов его стоимость составляла не менее 35 млрд гонконгский долларов. Новый владелец пятого по высоте здания в Гонконге заплатил за небоскреб 40,2 млрд гонконгских долларов, пишет «Наньцзао жибао».

Предыдущий владелец небоскреба 89-летний бизнесмен Ли Кашин ранее возглавлял рейтинг богатейших жителей Азии. По состоянию на начало 2017 года его личное состояние оценивалось в $29,6 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, власти китайской провинции Сычуань сообщили о намерениях построить высочайшее здание КНР в одном из районов мегаполиса Чэнду. В случае одобрения проекта, башня в Чэнду станет вторым по высоте зданием в мире, уступив лишь небоскребу Бурдж-Халифа в ОАЭ.

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