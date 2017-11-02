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Госдуме предлагают продлить льготную ставку НДС на внутренние перелеты

Экономика

Льготы следует продлить до 2020 года, считают в правительстве

Госдуме предлагают продлить льготную ставку НДС на внутренние перелеты
Gellinger
Cамолет. Небо

Москва, 2 ноября 2017, 10:40 — REGNUM  Законопроект, предлагающий продлить льготное налогообложение услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 2 ноября.

Согласно действующим нормам, на услуги по внутренним авиаперевозкам действует льготная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) — 10%. Она распространяется на услуги как по перевозке граждан, так и по перевозке багажа.

Между тем, льгота не затрагивает полетов граждан РФ в Крым и Севастополь — эти перевозки облагаются нулевой ставкой НДС.

Согласно закону, такая норма заканчивает свое действие 31 декабря 2017 года. В правительстве предлагают продлить срок применения льготной ставки НДС в 10% при реализации услуг по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа до 31 декабря 2020 года включительно.

Ранее ФАС поддержал продление льготной ставки на внутренние авиаперевозки. Обнуление будет транслироваться потребителю в виде снижения цены, увеличения дивидендов «Аэрофлота» государству, которые можно будет потратить, например, на субсидии региональным аэропортам, отметили в ведомстве.

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Государственная дума РФ VII созыва
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