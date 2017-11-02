Власти Якутии скрывают нехватку денег в казне: депутат

Якутск, , 10:47 — REGNUM То, что в поправках бюджета Якутии на 2017 год скрыт реальный секвестр — это очевидный факт. Об этом заявил депутат Госсобрания республики Гаврил Парахин. Главный финансовый документ парламентариям на сессии представили недостоверно, но тайное становится явным, и рано или поздно все спрятанные нюансы вскроются, высказал мнение 2 ноября корреспонденту ИА REGNUM народный избранник.

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«Сегодня они просто скрывают нехватку средств в бюджете, это очевидно, — отметил Гаврил Парахин. — Думаю, сумма по дефициту в казне Якутии на самом деле гораздо больше. Но его размыли, расклеили, показали в недостоверном виде. Не просто так сегодня позвали на спасение экономической ситуации нового зампреда правительства, назначенного министром экономики республики Михаила Осипова, это же очевидный факт. Его ждали, надеялись, откладывали до последнего. Всё переносили и переносили эту сессию, в ожидании, когда Осипов войдёт в курс дела по финансам».

То, что в принятых депутатами 26 октября поправках скрыт секвестр — это очевидный факт, уверен Гаврил Парахин.

«Но, думаю, это всё равно вскроется на следующей сессии или через какое-то время при очередном пересмотре бюджета», — считает депутат.

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Отметим, что у Якутии уже 50,2 млрд рублей долгов, и республика продолжает наращивать кредитный портфель. 31 октября министерство финансов региона объявило 4 электронных аукциона, с помощью которых намерено получить в банках 2,5 млрд займа. За пользование этими деньгами из бюджета Якутии заплатят 700 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, к поправкам в бюджет Якутии на 2017 год, принятым 26 октября, у депутатов осталось много вопросов. На многие озвученные парламентариями нужды средств не хватило, зато были траты, которые возмутили народных избранников.

Что касается сокращения расходов, то был уменьшен объём финансовых средств, которые собирались тратить на строительство школ, детских садов и больниц. В здравоохранении на 62,3 млн рублей сокращены расходы на строительство объектов здравоохранения, 10 млн рублей — на их капремонт. Секвестр в программе развития образования составил 73,4 млн рублей: на 18,3 млн рублей урезаны расходы на оборудование, инвентарь и мебель для учреждений образования, ещё 2,3 млн рублей сэкономят «в связи с пересчётом нормативов затрат» дошкольным учреждениям. Программа содействия создания новых рабочих мест в образовательных организациях Якутии сокращена на 65,3 млн рублей, из них 44,1 были ранее предусмотрены на возведение школ.