В Смоленской области создают регоператора по льготным лекарствам

Смоленск, , 10:28 — REGNUM В Смоленской области создается новая система льготного лекарственного обеспечения граждан. Вопрос обсуждался 1 ноября на совещании, которое провел губернатор Алексей Островский, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.

О необходимости модернизации системы льготного лекарственного обеспечения глава региона заявлял ранее: проблемы, возникшие при поставках препаратов для льготников, в регионе удалось решить благодаря принятому губернатором решению о выделении дополнительно 140 млн рублей из облбюджета — деньги нашли за счет перераспределения средств с других расходных статей.

«Этот вопрос крайне важен для нашей области, в первую очередь, для значительного числа тех смолян, которым льготное обеспечение лекарственными препаратами гарантировано законами Российской Федерации. В этой сфере необходимо окончательно навести порядок, чтобы в будущем перебоев с лекарствами на территории региона не возникало», — подчеркнул Алексей Островский, обращаясь к подчиненным.

Как доложила замгубернатора Оксана Лобода, в настоящее время уже ведется работа по созданию государственного регионального оператора по работе с медицинскими препаратами — на базе Смоленского областного медицинского центра. Сейчас в складских помещениях центра проводится ремонт. Закупается медицинская и компьютерная техника, которая позволит автоматизировать работу предприятия, а также автотранспорт — с его помощью лекарства будут доставляться до аптек области.

Отпуск льготных лекарств будут осуществлять 45 аптек на территории региона — как государственные, так и коммерческие. Пункты будут открыты в Смоленском областном клиническом госпитале ветеранов войн, геронтологическом центре «Вишенки», а также в аптеке Всероссийского общества инвалидов.

«Цель данных мероприятий — увеличить эффективность использования бюджетных средств, оптимизировать учет и контроль за лекарственным обеспечением граждан», — отметила Оксана Лобода, добавив, что проводимые мероприятия также позволят повысить степень взаимодействия участников системы лекарственного обеспечения и, как следствие, обеспечить большую доступность лекарственной помощи населению.

Глава региона обратил внимание, что мероприятия по созданию регионального оператора должны проводиться постепенно

«Чтобы не вызвать ажиотаж среди смоленских льготников, которые уже привыкли получать лекарства в определенных аптечных пунктах», — сказал Островский.

В ходе совещания также обсуждался вопрос финансирования лекарственного обеспечения граждан в 2018 году. Отмечалось, что в областном бюджете на эти цели заложено порядка 320 млн рублей — на 76 млн рублей больше, чем в текущем году.

«Работа, проведенная в рамках исполнения моего поручения, выполнена эффективно. Убежден, что создание государственного регионального оператора существенно повысит качество обеспечения лекарствами льготных категорий граждан», — подвел итоги обсуждения губернатор.