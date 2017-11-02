Кто «наваривается» на благоустройстве Тольятти?

Тольятти, Самарская область, , 10:50 — REGNUM При реализации программы благоустройства в Тольятти нарушения выявлены на 11 площадках и городская администрация неправомерно заплатила по контрактам на благоустройство несколько миллионов рублей. Об этом в своем блоге написал депутат гордумы от КПРФ Максим Гусейнов, ссылаясь на проверку эффективности использования средств бюджета Тольятти в 2016 году при реализации программы благоустройства территорий. Проверка провела Контрольно-счетная палата (КСП), сообщает ИА REGNUM.

По словам парламентария, где-то подрядчики не удосужились посеять газон, хотя это было предусмотрено контрактом, где-то установили навес над тренажёрной площадкой с отступлением от техзадания, где-то при ограждении площадки натянули сетку на каркас, хотя должны были сделать ограждение из устойчивых готовых металлических панелей.

«КСП, видя такое легкое отношение к замене материала, попыталась узнать сметную стоимость работ с сеткой, но этого им не удалось. Департамент городского хозяйства по какой-то причине требуемый расчет не предоставил. Вывод КСП заставляет задуматься — городская администрация неправомерно заплатила по контрактам на благоустройство несколько миллионов рублей, потому что принимала работы, не соответствующие смете и техническому заданию. Чиновники в 2016 году почему-то проявили удивительную лояльность к подрядчикам. Они даже акты выполненных работ подписывали без выставления неустойки за неисполнение обязательств по контрактам», — отметил депутат.

Он также обратил внимание «на интересные моменты», связанные с благоустройством, которые продолжаются и в 2017 году. Так, дворы по адресам Московский проспект №№ 61 и 59, и Королева, №№15 и 17 были включены в программу благоустройства 2017 года повторно.

«И, понятное дело, что повторное включение объектов в программу благоустройства вполне можно расценивать как возможные махинации с бюджетными средствами», — полагает он.

Депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, комментируя итоги проверки КСП, обращает внимание на политическую сторону вопроса.

«Напомню, после того, как губернатор Николай Меркушкин убрал последнего всенародно избранного мэра Тольятти Сергея Андреева, его место в качестве сити-менеджера занял уроженец Саранска Сергей Анташев, позиционируемый губернатором как «крепкий хозяйственник», пришедший на смену «политику». Однако дела в хозяйстве автограда почему то лучше не стали, если не стали хуже, чем при Андрееве», — сообщил ИА REGNUM Матвеев.

По его словам, 20 сентября на заседании Тольяттинской городской думы стало известно, что выполнение муниципальной программы благоустройства на 2015−2024 годы в 2017 году фактически сорвано. Как заявил председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству городского парламента Алексей Альшин, «такого раньше не было никогда». Аукционы на работы по благоустройству города, несмотря на позднюю осень, в большинстве так и не проведены: из 198 объектов по договорам субсидий к октябрю были заключены лишь 24. Из этого следовало, что до Нового года в лучшем случае удастся завершить 50% всех работ, так как конкурсы на их выполнение до сих пор не объявлены, не получится сделать по мнению депутатов и спортивные площадки. Аукционы были проведены слишком поздно, особенно это касается спортивных площадок в образовательных учреждениях.

Матвеев также обратил внимание на то, что план по восстановлению и устройству в городе 17 спортивных универсальных площадок (12 на территориях школ и 5 — у многоквартирных домов) был инициирован Сергеем Андреевым и утвержден в городской администрации еще в начале 2017 года.

«Однако после смены мэра города чиновники из администрации Анташева вспомнили о том, что 12-и школам для занятия детей физкультурой нужны спортивные площадки лишь перед самым началом учебного года. Несколько аукционов были проведены в начале августа, а большая часть — в конце августа. Еще часть аукционов перенесли на сентябрь. В итоге по состоянию на конец октября программа также не выполнена», — пояснил он.

Отметим, 1 ноября на внеочередном заседание правительства Самарской области была утверждена госпрограмма «Формирование комфортной городской среды на 2018−2022 годы». По данным врио первого вице-губернатора Александра Нефёдова, на ее реализацию планируется направить 6,7 миллиардов рублей, из них 1,8 млрд — уже в следующем году. В 2018 году в качестве софинансирования из федерального бюджета предусмотрено выделить 573,4 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре президент РФ Владимир Путин уволил губернатора Самарской области Николая Меркушкина. Накануне его отставки самарское УФСБ возбудило уголовное дело в отношении «личного социлога» Меркушкина — директора ООО «Приволжский центр общественного мониторинга» Николая Явкина. Его подозревают в мошенничестве. По версии следствия, он присвоил 9,5 млн бюджетных рублей, выделенных за проведение соцопроса. По некоторым данным, ООО получило за свою работу из региональной казны в общей сложности около 63 млн рублей.

В октябре на территории Мордовии арестован бывший заместитель руководителя администрации губернатора Меркушкина, он же руководитель департамента мониторинга общественного мнения Денис Подсеваткин. И Явкин и Подсеваткин до назначения Меркушкина главой Самарского региона жили и работали у себя на родине в Саранске, где проводили соцопросы для республиканского правительства.

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