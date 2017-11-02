В Минэкономразвития РФ произошли новые назначения

Москва, , 10:05 — REGNUM В Министерстве экономического развития РФ произошли кадровые перестановки. Две должности получили перспективные молодых люди, сообщили в Минэкономразвития.

Так, временно исполняющей обязанности директора департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития назначена Екатерина Сороковая.

Помощником министра экономического развития России назначен Михаил Расстригин.

Сороковая будет курировать вопросы финансовых рынков, развития институтов корпоративного управления.

Ранее Сороковая работала в Государственно-правовом управлении администрации президента РФ, а до назначения возглавляла АНО «Центр международных и сравнительно-правовых исследований».

Расстригин будет курировать вопросы реформ в отраслях естественных монополий, повышение энергетической эффективности, тарифно-ценовую политику, отраслевой анализ, а также вопросы развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства.

Ранее Расстригин возглавлял направление электроэнергетики аналитического департамента ВТБ Капитал.

«В министерстве продолжает формироваться команда молодых лидеров, которые нацелены на реализацию структурных реформ и создание нового качества госслужбы», — прокомментировал новые назначение глава МЭР Максим Орешкин.

Справка:

Екатерина Андреевна Сороковая родилась 24 марта 1984 года в г. Москве.

Окончила в 2006 году Государственный университет — Высшую школу экономики.

2006 — 2008 — ведущий специалист департамента финансового законодательства Государственно-правового управления президента РФ, администрация президента РФ.

2008 — 2014 — специалист-эксперт департамента финансового законодательства Государственно-правового управления Президента Российской Федерации, Администрация Президента РФ.

2014 — .2015 — советник президента Федеральной нотариальной палаты по законопроектной работе, Федеральная нотариальная палата.

2015 — 2016 — замдиректора департамента общественных связей, Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов».

2016 — 2017 — генеральный директор, Автономная некоммерческая организация «Центр международных и сравнительно-правовых исследований».

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Михаил Расстригин окончил Ивановский государственный энергетический университет по специальностям: «тепловые электрические станции», «экономика».

До нового назначения является старшим аналитиком «ВТБ капитал» по направлению «Электроэнергетика».

Расстригин Неоднократно признавался авторитетным международным журналом Institutional Investor лучшим аналитиком по сектору в России и в сегменте стран Европы, Африки и Ближнего Востока.

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