«Опора России» просит ФАС проверить тарифы на электроэнергию

Москва, , 09:52 — REGNUM Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России» направила руководителю Федеральной антимонопольной службы Игорю Артемьеву письмо с просьбой о проверке тарифов на электроэнергию для малого и среднего бизнеса.

В письме сообщается о результатах опроса, проведенного в 14 региональных отделениях «Опоры России» в связи с многочисленными жалобами предпринимателей на резкое повышение тарифов на электроэнергию.

Годовой уровень инфляции в 2016 году составил 5,4%, в то время как рост цен на электроэнергию в регионах, в которых проводился опрос, был зафиксирован в среднем на уровне 15%.

Так, согласно полученным в ходе опроса данным, в Ярославской, Липецкой, Воронежской и Кемеровской областях в течение одного только 2017 года рост цен на электроэнергию составил 18,8%, 14,3%, 13,7% и 13,08% соответственно. Показательной является ситуация и в других регионах. Например, в 2017 году в сравнении с 2016 годом в Томской области повышение цен на электроэнергию составило 25,4%, в Хакасии — от 15% до 21%. В Мурманской, Брянской и Вологодской областях повышение цен в 2017 году в сравнении с 2016 годом составило соответственно 19,3%, 19,1%, 17,9%.

По мнению вице-президента «Опоры России» Алексея Кожевникова, сложившаяся ситуация неприемлема и требует скорейшего разрешения:

«Мы хотим прояснить ситуацию, так как с учетом применения свободных (не регулируемых) цен ресурсоснабжающих организаций, в том числе гарантирующих поставщиков, прослеживаются признаки злоупотребления путем манипулирования ценами на электроэнергию».

Также, по словам Алексея Кожевникова, следующим шагом станет обращение в ФАС России о проверке роста размеров платы за воду и тепло на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства. «Например, в Новгородской области плата за тепло в 2016 году выросла в 2,5 раза», — поделился он первыми результатами исследования

В качестве примера: по данным последнего исследования «Опоры России» в области внутреннего туризма, более 60% предпринимателей заявили, что развитию их бизнеса мешают административные барьеры, среди которых особо отмечается уровень налогообложения (более трети опрошенных предпринимателей). На втором месте — вопросы тарифообразования (почти 16% ответов).