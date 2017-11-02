Энергопотребление на Средней Волге растёт быстрее, чем выработка

Чебоксары, , 09:46 — REGNUM С начала года Чебоксарская ГЭС увеличила выработку электроэнергии на 45%, показав практически «максимум производства» за историю работы станции. Энергетики связывают это с «благоприятной гидрологической обстановкой». Между тем, в январе-сентябре выработка и потребление электроэнергии выросла и в целом в энергосистеме Средней Волги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

За 9 месяцев Чебоксарская ГЭС (филиал ПАО «РусГидро») выработала 2,245 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 45% больше аналогичного периода прошлого года (1,548 млрд кВт.ч). На станции отмечают, что это «второй результат за 37-летнюю историю работы» гидроузла: рекордным остаётся январь-сентябрь 2004 года, когда было выработано 2,331 млрд кВт/ч.

«Максимум производства обусловлен благоприятной гидрологической обстановкой: объем суммарного притока воды в Чебоксарское водохранилище за 9 месяцев составил 104,7 куб/км при среднемноголетнем за период эксплуатации гидростанции 93,3 куб/км», — поясняют энергетики.

Планирование водно-энергетического режима позволило обеспечить «наиболее оптимальный пропуск весенних паводковых вод через Чебоксарский гидроузел (с высокими для этого периода напорами и КПД) и свести к минимуму холостые сбросы».

Отметим, что выработка электроэнергии электростанциями выросла и в регионах Поволжья. По данным филиала АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Средней Волги» (ОДУ Средней Волги), за девять месяцев 2017 года электростанции выработали 78,5 млрд кВт/ч, что на 1,5% больше, чем за такой же период 2016 года. Потребление электроэнергии выросло на 2,9% — до 78,5 млрд кВт/ч.

В том числе в сентябре потребление электроэнергии в целом по ОЭС составило 8,2 млрд кВт/ч, что на 0,9% меньше показателя прошлого года. Незначительный рост потребления наблюдался в Пензенской области (на 2,7%), Саратовской области (на 1,8%), Нижегородской области (на 0,4%). В Чувашии потребление осталось на уровне прошлого года. В пяти регионах ОЭС Средней Волги произошло снижение потребления: в Ульяновской области — на 6,9%, Самарской области — на 3,2%, в Марий Эл — на 4%, Мордовии — на 1,8%, в Татарии — на 0,5%.

«Это обусловлено снижением потребления предприятий трубопроводного транспорта, а также бытовой нагрузки», — говорят энергетики.