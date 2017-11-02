Рубль в сложной ситуации

Москва, , 09:41 — REGNUM Рубль успел ощутить на себе влияние нефтяного фактора 1 ноября, когда Brent обновила очередные максимумы в районе 61,70. Н, о несмотря на внутридневное укрепление, позиции российской валюты остаются шаткими, а попытки восстановления выглядят неубедительными, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

Пара доллар/рубль, которая в моменте тестировала отметку 58 руб., смогла отстоять рубеж и понесла минимальные потери.

«Рубль оказался в достаточно сложной ситуации. Помимо признаков оттока спекулятивного капитала из российских активов, которые мешают валюте реагировать на нефтяную эйфорию, сдерживает и сильный доллар», — отметил эксперт.

По его мнению, «американец» прибавил в цене на международной арене под влиянием сильной статистике по занятости и оправдавшимся надеждам на заседание ФРС — регулятор дал понять, что в декабре ставка будет повышена.

«Если 2 ноября доллар порадуют и детали налоговой реформы, рублю придется снова пойти на попятную», — считает Ковалев.

Что касается нефти, здесь началась коррекция, которая выглядит вполне логичной после столь бурного роста. Поскольку за последние несколько дней игроки уже практически полностью заложили в цену продление сделки ОПЕК+ в конце ноября, новые вербальные интервенции экспортеров (и даже Саудовской Аравии) уже не будут вызывать столько эмоций у игроков. А значит, как минимум в краткосрочной перспективе есть риск развития медвежьей коррекции Brent, пояснил он.

«Таким образом, 2 ноября доллар может возобновить восхождение и снова нацелиться на 58,70 рубля после пробоя отметки 58,30 рубля», — полагает эксперт.

Читайте также: Рублю мешают укрепиться