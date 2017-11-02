На 24% вырос турпоток из Китая в Россию

Москва, , 09:17 — REGNUM В России отмечено увеличение потока туристов из Китая. Так, за 9 месяцев 2017 года по безвизовому обмену Россию посетили порядка 840 тысяч туристов из Китая. Это на 24% больше, чем за аналогичный период 2016 года, сообщили в Ростуризме.

Чаще всего туристы из Китая посещали Москву — 296 тысяч визитов, на 15% больше, чем за 9 месяцев 2016 года, Приморский край (184 тысячи, +9%) и Амурскую область (93 тысячи, +36%).

Туристы из Китая больше всего проявляют интерес к поездкам в Россию в связи со 100-летием Октябрьской революции. Также интересуются красотами Сибири и Русской Арктики.

В частности, значительно вырос турпоток из Китая на Байкал в Новосибирскую область по безвизовому каналу.

Отметим, в России для повышения качества обслуживания иностранных туристов действует проект «Русское гостеприимство», одной из ключевых составляющих которой является программа адаптации сервиса для туристов из Китая China Friendly.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2017 года в ходе визита в Китай председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия в ближайшее время может облегчить визовый режим для туристов из Китайской Народной Республики.

За последние годы число китайских туристов в России существенно возросло. Если за 2016 год Россию посетили 1,2 млн жителей Китая, то за первые полгода 2017 года этот показатель вырос на 20%, отметил Медведев.

Напомним, соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между Россией и Китаем действует с 29 февраля 2000 года. В соответствии с его условиями группы от пяти до 50 человек могут находиться на территории страны пребывания до 15 суток без оформления туристических виз.

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