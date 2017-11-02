В Венесуэле вновь повышена минимальная зарплата

Каракас, , 09:08 — REGNUM Минимальная зарплата в Венесуэле повышена на 30%. Об этом объявил президент страны Николас Мадуро, сообщает El Nacional.

Очередное повышение зарплаты — пятое в Боливарианской Республике с начала 2017 года. Теперь показатель вырос со 136,5 тыс. до 177,5 тыс. боливаров.

Ежемесячные выплаты на приобретение продуктов основной потребительской корзины выросли почти на 48%. Они составят 279 тыс. боливаров вместо 189 тыс. С учетом этого общий минимальный заработок венесуэльца составит 456,5 тыс. боливаров.

Нововведение коснулось и пенсионеров — выплаты им выросли на 30% — до 230,8 тыс. боливаров. Однако из-за роста курса доллара на «черном рынке» доходы венесуэльцев в американской валюте упали.

Напомним, на протяжении нескольких лет Венесуэла переживает тяжелейший кризис, который сопровождается инфляцией, дефицитом товаров, политическими потрясениями.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 ноября Николас Мадуро объявил о введении в обращение новой банкноты достоинством в 100 тыс. боливаров. С начала 2018 года 85% денежных операций в стране будут осуществляться без использования купюр, путем безналичного расчета. Выпускать банкноты достоинством от 500 до 20 тыс. боливаров в Венесуэле начали в конце января 2017 года.

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