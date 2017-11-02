Свердловский бюджет-2017: на поликлинику опять нет денег

Екатеринбург, , 09:09 — REGNUM В Свердловской области депутаты Законодательного собрания начали рассмотрение проекта закона о внесении изменений в региональный бюджет 2017 года. Документ представила глава министерства финансов Галина Кулаченко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В ходе рассмотрения законопроекта депутат Евгений Зяблицев задал вопрос о финансировании строительства нового здания поликлиники №1 Октябрьского района Екатеринбурга на улице Декабристов. По его словам, при принятии закона о бюджете 2017 года в региональном минздраве заявляли, что если в казну будут дополнительные поступления, то вопрос о финансировании будет рассмотрен. При этом, как отметил Евгений Зяблицев, дополнительные средства поступили, а вопрос финансирования не рассматривался. По его словам, для завершения работ требуется порядка 340 млн рублей.

«Здание стоит новое, современное, а оборудования нет», — заявил Евгений Зяблицев, добавив, что жители района очень нуждаются в поликлинике.

Исполняющий обязанности министра здравоохранения свердловской области Игорь Трофимов, сообщил, что на данный момент ведутся переговоры с минздравом о выделении средств на оборудование для поликлиники.

Как сообщало ИА REGNUM, проект закона о внесении изменений в бюджет Свердловской области 2017 года был одобрен региональным правительством. Согласно документу доходная часть бюджета увеличивается на 1,9 млрд рублей. На эту же сумму увеличивается и расходная часть бюджета.

Примечательно, что проект закона, который депутаты одобрили в первом чтении, предусматривает выделение 86 млн рублей в 2017 году на мероприятия «100-летия памяти святых царственных страстотерпцев», а также 152 млн рублей на вывод из банкротного состояния завода «Фарфор Сысерти», который в равных долях принадлежит Екатеринбургской епархии и правительству Свердловской области.

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