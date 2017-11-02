Правительство РФ выделит 5,3 млрд руб на покупку вертолетов и самолетов

Москва, , 07:33 — REGNUM В России на поддержку авиастроительной отрасли Минтрансу РФ выделяется 5,3 млрд рублей. Постановление о бюджетных инвестициях в авиастроительной отрасли подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

Предоставление бюджетных инвестиций будет способствовать загрузке отечественного производства авиатехники и сохранению рабочих мест.

Так, АО «Уральский завод гражданской авиации», производящему самолёты Л-410, выделено 1 млрд рублей для закупки пяти самолётов Л-410.

Предприятию АО «Вертолёты России», участвующих в производстве вертолётов Ми-8 и «Ансат», выделено 4,3 млрд рублей для закупки 31 вертолёта.

После производства самолеты и вертолеты будут переданы по договорам лизинга, аренды.

Принятые решения направлены на поддержку отечественного авиастроения, серийного производства и сборки воздушных судов, развитие рынка малой авиации.