Нефть не делает резких движений

Москва, , 07:19 — REGNUM Торги по нефти закрылись 1 ноября в небольшом минусе. После достижения максимума $61,67 цена три часа консолидировалась на уровне $61,45 в ожидании выхода отчета минэнерго США. Когда данные вышли, цена упала на 2,5%, до $59,97, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Трейдеры стали фиксировать прибыль от длинных позиций. Их негативная реакция связана с тем, что после ранее опубликованных данных API они готовились увидеть существенное падение запасов.

Согласно последним данным, в США за минувшую неделю запасы нефти уменьшились на 2,4 млн баррелей (прогноз был минус 1,3 млн баррелей). Запасы бензина снизились на 4,0 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 320 тыс. баррелей. Добыча нефти выросла с 9,507 млн до 9.553 млн баррелей.

Сегодня, 2 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $60,54. В ожидании встречи ОПЕК падение будет выкупаться, но не стоит ожидать резкого роста котировок.

При достижении уровня 62,25 Бычий импульс начнет потихоньку угасать. Сегодня по Brent сохранится боковое движение вокруг уровня $60.85.

Напомним, 1 ноября стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне понизилась на 0,73%, до $60,49 за баррель, WTI — на 0,14%, до $54,51 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в январе 2018 года на СПбМТСБ составляет $58,49 за баррель.

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