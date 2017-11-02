Министерская «дочка» купила оборудования на 344 млн рублей: торги в Татарии

Казань, , 06:10 — REGNUM АО «Корпорация экспорта Республики Татарстан», четыре года назад созданная через преобразование ГУП и являющаяся «дочкой» министерства земельных и имущественных отношений региона, закупила оборудование на сумму свыше 344,37 млн рублей у единственного поставщика. Договор был заключён 30 октября 2017 года с компанией, уставной капитал которой составляет всего 10 тыс. рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поставщиком гаражного оборудования и специнструмента для ремонта грузовых автомобилей выступило ООО «КАМСТО» из Набережных Челнов. Подробности по содержанию поставки не сообщаются.

По данным ЕГРЮЛ, компания создана 25 июня 2012 года. Ее учредители — Владимир Тайманов (он же гендиректор) и Иван Зубченко. Уставной капитал — 10 тыс. рублей. Основной вид деятельности — оптовая торговля машинами и оборудованием.

Заказчик — АО «Корпорация экспорта Республики Татарстан» создано 1 июля 2013 года. Его единственный учредитель — министерство земельных и имущественных отношений региона. Уставной капитал — 54 108 000 рублей, основной вид деятельности по ЕГРЮЛ — оптовая торговля легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, АО было создано через преобразование ГУП «Агентство по развитию международного сотрудничества при Кабинете Министров Республики Татарстан» и является его правопреемником. Среди заявленных при создании целей бывшего ГУП — содействие региональным компаниям-экспортерам в продвижении их продукции на рынки, а также развитие не сырьевого экспорта через рост числа соответствующих предприятий и продвижение инвестиционных возможностей Татарии. Должно было АО также работать на имидж региона «как надёжного торгово-экономического партнёра».