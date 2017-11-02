Пенсионеры без доплат, МРОТ «с потолка»: в Татарии оценили уровень жизни

Казань, , 05:33 — REGNUM В Татарии размер прожиточного минимума на третий квартал 2017 года увеличили на 101 рубль — с 8 568 рубля до 8 669 рублей, но он по-прежнему существенно не дотягивает до минимального потребительского бюджета. Последний является реальным выражением минимальных расходов жителя республики, и на этот период утверждён в размере 14 466 рублей, то есть в 1,66 раза больше МРОТ, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Показатель минимального потребительского бюджета, который утверждается кабинетом министров Татарии ежеквартально и используется для реальной оценки уровня жизни в регионе, относительно второго квартала 2017 года снизили на 184 рубля. В состав «бюджета» входит стоимость непродовольственных и продовольственных товаров, услуг, необходимых для поддержания активного физического состояния человека и воспроизводства рабочей силы, а также обязательные сборы. Кроме того, показатель «бюджета» используют в республике для разработки социально-экономической политики и при регулировании оплаты труда. Примечательно, что минимальная зарплата в регионе базируется именно на потребительском бюджете. По данным Росстата, относительно средней заработной платы по стране (37 140 рублей — на конец августа) показатель по Татарии ниже на 15,33% — всего 31 448 рублей.

МРОТ для трудоспособного населения в регионе, между тем, утверждён на уровне 9 269 рублей, для пенсионеров — 7 109 рублей и для детей — 8 521 рубль.

Напомним, неработающим пенсионерам, чье материальное обеспечение ниже прожиточного минимума пенсионера для региона проживания, полагается социальная доплата к пенсии до этого минимума. Средняя пенсия в Татарии — около 12 448 рублей, а социальная — 7 893,7 рубля (её получают около 80 тыс. граждан). При свежеутверждённом татарском «пенсионном» МРОТ 7 109 рублей даже получатели соцпенсии не могут рассчитывать на надбавку. Хотя по факту реальный размер минимального бюджета пенсионера в регионе 13−14 тыс. рублей и пенсии не хватает для покрытия необходимого минимума для нормальной жизни.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM у трудоспособного населения региона также не всё гладко. По словам председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяны Водопьяновой, в регионе рост реальной зарплаты прекратился ещё в конце 2014 года.

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