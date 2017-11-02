Мадуро презентовал банкноту в 100 тысяч боливаров

Каракас, , 05:22 — REGNUM Новая банкнота достоинством в 100 тысяч боливаров вводится в обращение в Венесуэле, сообщает El Nacional.

О введении новой, самой крупной купюры сообщил венесуэльский президент Николас Мадуро. Он сказал, чтос нового года85% денежных операция в Венесуэле будут осуществляться без использования купюр, то есть через безнал.

Напомним, в конце января 2017 года в Венесуэле начался выпуск новых вертикальных банкнот достоинством от 500 до 20 тысяч боливаров. До того самой «дорогой» банкнотой являлась купюра в 100 боливаров.

Нововведение связано с проводимой Мадуро финансовой реформой, в рамках которой из оборота изымается банкнота в 100 боливаров.

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