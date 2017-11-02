Партнерство Россия-Китай: АКРА и Golden Credit Rating подпишут меморандум

Москва, , 04:40 — REGNUM Создание партнерства с китайским рейтинговым агентством Golden Credit Rating планирует российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА), 2 ноября со ссылкой на генерального директора АКРА Екатерину Трофимову пишет газета «Коммерсантъ».

Соответствующий меморандум стороны подпишут 2 ноября. Партнерство предполагает обмен финансовой информацией, ведение совместных аналитических проектов и обучение персонала.

«Это будет крупнейшее рейтинговое партнерство в мире по различным показателям: по размеру вовлеченных агентств, по покрытию, по размеру рынка», — сказал она.

По словам Трофимовой, вопрос создания партнерства рассматривается с июня 2017 года. Причем в рамках этого сотрудничества не предполагается создание совместного предприятия.

«В договоре не закреплены финансовые обязательства по инвестициям, речь скорее об операционных расходах на поддержание проекта», — сказала она.

Напомним, российское рейтинговое агентство АКРА аккредитовано при Банке России. Акционерами АКРА являются 27 российских компаний и финансовых институтов с равными долями. Учреждено в 2015 году, первый кредитный рейтинг опубликован 1 ноября 2016 года.

Golden Credit Rating создано в 2005 году. Входит в пятерку крупнейших рейтинговых агентств Китая.

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