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Федеральная резервная система США не стала изменять базовую ставку

Экономика

Прогнозы финансовых аналитиков сбылись

Федеральная резервная система США не стала изменять базовую ставку
Правление Федеральной резервной системы США. 1917

Вашингтон, 1 ноября 2017, 21:47 — REGNUM  Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы (ФРС) США принял решение сохранить базовую процентную ставку на низком уровне 1−1,25% годовых. Соответствующее решение было принято на заседании комитета 31 октября — 1 ноября 2017 года, сообщает пресс-служба американского регулятора.

Данное решение совпало с прогнозами финансовых аналитиков, которые не ожидали от ФРС изменения базовой процентной ставки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году ФРС повышала свою ключевую ставку два раза. Регулятор поднимал ставку в марте — до 0,75−1%, а также в июне до нынешних 1−1,25%.

До этого темпы повышения были более медленные — по одному разу в 2015 и 2016 годах.

Ещё раньше, в 2007—2008 годах, ФРС снижала ставку до тех пор, пока она не достигла минимальной отметки 0−0,25% в декабре 2008 года. Долгое время ставка оставалась на этом рекордно низком уровне.

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Экономика США

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