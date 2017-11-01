Псковскому госдолгу пообещали реструктуризацию

Псков, , 20:50 — REGNUM Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин договорились о реструктуризации государственного долга региона. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщила пресс-служба администрации Псковской области.

Леонид Горнин заверил Михаила Ведерникова, что Псковская область может рассчитывать на поддержку Минфина в решении бюджетных вопросов, отметив, что окончательные условия реструктуризации госдолга региона будут приняты по итогу комиссии под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Козака. Кроме того, замминистра намерен поддержать просьбу Михаила Ведерникова о выделении дополнительных средств для области из дотации на сбалансированность для субъектов Российской Федерации.

В пресс-службе администрации Псковской области пояснили, что Ведерников заявил о необходимости выделения дополнительных федеральных средств для повышения заработной платы работникам бюджетной сферы в связи с увеличением МРОТ, а также индексацией заработной платы в 2017 и в 2018 годах. При этом Михаил Ведерников сообщил о готовности Псковской области переходить на новый формат бюджета в рамках проекта Министерства финансов РФ на 2020 год.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, решение проблемы с госдолгом региона Михаил Ведерников назвал одной из приоритетных задач для администрации Псковской области. Объём государственного долга Псковской области на 1 сентября 2017 года составлял 15,5 млрд рублей, из которых 7,8 млрд рублей — кредиты коммерческих банков, 7,1 млрд рублей — бюджетные кредиты. Также в структуре госдолга Псковской области 581 тыс. рублей государственных гарантий. Как заявлял прежний глава региона Андрей Турчак, необходимость перевода коммерческих кредитов в бюджетные для Псковской области означает «ни больше, ни меньше как дальнейшее выполнение «майских» указов президента Российской Федерации».

Что касается индексации зарплат работников бюджетной сферы, на протестных акциях псковские профсоюзы требуют индексации должностных окладов работников бюджетной сферы Псковской области в 2017 и 2018 годах. После протестов нынешнего года власти согласились проиндексировать зарплаты бюджетников на 2% с 1 октября 2017 года. Это меньше, чем требовали профсоюзы, но даже такая индексация потребует дополнительно 40,795 млн рублей из областного бюджета.

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