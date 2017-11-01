Воронеж, , 20:16 — REGNUM В Воронежской области собрано пять миллионов тонн сахарной свеклы — уборочные работы на данный момент продолжаются. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 1 ноября в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

В настоящее время сахарная свекла убрана на 113,5 тыс. га — 85% площади. Урожайность составляет 444 центнера с гектара, а валовой сбор уже превысил пять миллионов тонн.

Самая высокая урожайность отмечается в Хохольском районе, где с гектара получают в среднем 65 центнера, чуть меньше — в Новоусманском (645 центнера с гектара), в Панинском (545,8 ц/га), Аннинском (515 ц/га), Верхнехавском (481 ц/га), Таловском (470 ц/га) муниципальных районах.

Девять сахарных заводов в регионе работают на полную мощность, ежесуточная норма производительности составляет 41,6 тыс. тонн.

Продолжается реконструкция и модернизация предприятий сахарной отрасли области, в результате чего суммарная суточная производительность заводов по переработке сахарной свеклы в текущем году по сравнению с 2016 годом возросла на 3 тыс. тонн.

По данным на 1 ноября переработано 2783,6 тыс. тонн сырья, выработано 415,2 тыс. тонн сахара.