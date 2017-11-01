Инфляция в России за последнюю неделю была нулевой

Москва, , 20:00 — REGNUM Потребительские цены в России с 24 по 31 октября практически не менялись, что позволяет заявить о нулевой инфляции, сообщает 1 ноября Росстат.

Нулевой уровень инфляции и даже некоторое снижение цен отмечались в России более двух месяцев, а с начала 2017 года общий уровень роста потребительских цен составил 1,9%.

Причиной являлось сезонное падение спроса на муку, подсолнечное масло, гречку, рис, пшено, макароны, чай, куры, свинину, баранину и колбасу, а также летнее снижение цен на овощи и фрукты.

К окончанию октября яблоки, морковь, капуста и лук подешевели в среднем на 0,8−1,5%, а помидоры и огурцы резко прибавили в цене — на 15,2% и 12,7% соответственно.

Цены на бензин практически не изменились.

Стоит отметить, что Минэкономразвития РФ прогнозирует инфляцию в октябре на уровне 0,2−0,3%, а ее годовой уровень — 2,7−2,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, ведомство по прежнему продолжает бороться не за экономическое развитие страны, а за соответствие уровня инфляции ранее спрогнозированным цифрам.

В зависимости от этих показателей продолжает формироваться и кредитно-финансовая политика, слабо стимулирующая рост реального производства, потребления и создание новых рабочих мест.

Читайте ранее в этом сюжете: Граждане РФ замечают снижение инфляции, но продолжают экономить