Законодатели Петербурга приняли проект бюджета на 2018 год в первом чтении

Санкт-Петербург, , 19:27 — REGNUM Законодательное собрание Санкт-Петербурга приняло в первом чтении проект бюджета города на 2018 год. Об этом сегодня, 1 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По традиции, проект бюджета города законодателям представлял губернатор Санкт-Петербурга — Георгий Полтавченко. Градоначальник сразу заявил, что Петербург находится «в авангарде посткризисного развития» страны и это можно отчетливо наблюдать по динамике городской экономики за 2017 год.

Полтавченко подчеркнул, что доходная часть проекта бюджета впервые в истории Санкт-Петербурга превышает полтриллиона рублей уже на этапе первого чтения.

«А план по доходам на 14% превышает показатель, утвержденный годом ранее. Подобной динамики не было ни разу за все время моей работы губернатором», — сказал Полтавченко.

При этом он подчеркнул, что при планировании бюджета Смольный ни в коем случае не завышал ожидания и полностью сохранил традиционный консервативный подход к верстке бюджета.

Перейдя к цифрам, Полтавченко поведал, что в 2018 году доходы городской казны составят 538,6 млрд рублей, расходы — 587,5 млрд рублей. Таким образом дефицит бюджета составит 48,9 млрд рублей (9,24%) — это полностью соответствует ограничениям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации.

При этом в 2017 финансовом году дефицит бюджета колебался на грани возможного и в итоге составил 64,3 млрд рублей. Это 14,7% от величины доходной части бюджета. При этом Бюджетный кодекс РФ допускает дефицит бюджета субъекта федерации не более 15% от доходной части.

«Мы намерены планомерно сокращать дефицит. На 2019-й до 6,6 процента, а на 2020 до 4,1 процента», — заявил Георгий Полтавченко.

Планируется, что в 2019 году доходная часть городского бюджета составит 576,7 млрд рублей, расходная — 614,1 млрд рублей; в 2020 году доходы казны запланированы на уровне 619,8 млрд рублей, расходы — 645,1 млрд рублей.

Основную доходную часть бюджета Санкт-Петербурга составляют налоги граждан (налог на доходы физических лиц — НДФЛ), которые гарантирует 46% суммы, или 248,1 млрд рублей. Вторым по значимости для бюджета остается налог на прибыль организаций, который составляет 153 млрд рублей, или 28% в общем объеме доходов.