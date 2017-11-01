Минкомсвязь предлагает выделить на «Цифровую экономику» 37 млрд рублей

Москва, , 19:23 — REGNUM Министерство связи и массовых коммуникаций России внесло в правительство предложения выделение в 2018 году более 37 млрд рублей из бюджета на мероприятия в рамках программы «Цифровая экономика». Об этом сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи Алексей Козырев 1 ноября в кулуарах форума Russian internet week.

В частности, по словам замминистра, 14,6 млрд руб‍лей предлагается направить на обеспечение больниц интернетом, ещё 12,5 млрд рублей — на продолжение программы по устранению цифрового неравенства в России.

Также речь идёт о выделении 10 млрд рублей на создание в стране платформ по работе с геоданными и данными дистанционного зондирования Земли.

Кроме этого, 285 млн рублей предлагается выделить на научно-исследовательские работы, в том числе в области исследования радиочастотного спектра, которые необходимы для планирования сетей 5G.

Обозначенный объём средств ведомство предлагает заложить в проект федерального бюджета на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов.

Напомним, программа «Цифровая экономика России» была утверждена правительством в июле 2017 года. Программа предусматривает внедрение высоких технологий в ведущие отрасли российской экономики до 2025 года.