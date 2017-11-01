Доля безналичных операций по платёжным картам в Чувашии достигает 70%

Чебоксары, , 19:06 — REGNUM Всё больше жителей Чувашии используют платёжные карты для безналичных операций. Как сообщили ИА REGNUM в Национальном банке республики, в настоящее время семь из десяти операций по картам совершаются безналичным способом, остальные — снятие наличных.

«Увеличению доли безналичных расчетов способствует как рост количества выданных карт, так и расширение сети инфраструктуры, в частности, электронных терминалов в магазинах», — поясняют банкиры.

По последним данным (на 1 июля 2017 года), в Чувашской Республике насчитывалось 13,9 тыс. электронных устройств. Это на 26% больше, чем год назад. Количество выпущенных в Чувашии платежных карт возросло за указанный период на 7% и достигло 1,9 млн единиц. Напомним, численность населения в республике составляет 1,2 млн человек.

Отметим, средняя сумма операции с использованием платежных карт составляет 1,72 тыс. рублей. Средний чек покупки чуть больше 500 рублей — по сравнению с прошлым годом сумма практически не изменилась.