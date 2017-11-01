Калужский губернатор и глава ОСК посетили завод «Вега»

Калуга, , 19:03 — REGNUM Сегодня, 1 ноября, в Боровском районе Калужской области губернатор Анатолий Артамонов и президент АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей Рахманов посетили с рабочей поездкой опытный завод «Вега». Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, в 2017 году предприятие отметило 50-летие своей работы. Первоначально оно создавалось как производственная база конструкторского бюро «Винт». В 2007 году на здесь образован филиал АО «Центр судоремонта «Звездочка».

Завод специализируется на создании и экспериментальной отработке всех видов судовых движителей для нужд Военно-морского флота и гражданской промышленности. В числе приоритетных направлений проектирование, изготовление и испытание гребных винтов, подруливающих устройств, проектирование пропульсивных установок. В последние годы большое внимание уделяется модернизации и развитию производства. Проведена реконструкция и техническое перевооружение мощностей.

В сопровождении директора завода Льва Файнгерца гости побывали в производственных цехах. В частности, они осмотрели сварочно-заготовительный участок и сборочный цех, открытые в 2016 году, новое оборудование в механическом цехе, а также корпус для обеспечения круглогодичных испытаний. Он возведен в 2013 году вокруг бассейна площадью 12 на 30 метров и глубиной 8 метров, предназначенного для испытания готовых изделий в реальных условиях. Анатолий Артамонов и Алексей Рахманов также посетили участок, где ведется монтаж систем управления, познакомились с ассортиментом выпускаемой продукции.

В ходе рабочего совещания речь шла о перспективах развития «Веги» и сотрудничестве с Объединенной судостроительной корпорацией. Алексей Рахманов высоко оценил компетенции и многолетний производственный опыт боровского предприятия. По его мнению, у него хорошие перспективы — есть поддержка в рамках федеральных программ и заказы. «Нет сомнений, что для корпорации Опытный завод и проектное бюро будут создавать основу интеллектуального потенциала центра пропульсивных технологий. Кроме того, у завода есть возможность получить специализацию, работая в конкретном мощностном диапазоне. В этом смысле интеграция в «Звездочку» дает дополнительные возможности. Нужно вместе двигаться, улучшать экономику производства, выходить на рынки за пределы России — это наша общая задача, которую нужно решать», — резюмировал он.

Анатолий Артамонов, в свою очередь заметил, что личное знакомство руководителя профильной корпорации с производством позволит принимать верные стратегические решения для дальнейшей эффективной деятельности завода. Говоря о поддержке со стороны региона, губернатор подчеркнул: «Мы давно приняли решение, что если предприятие вкладывает средства от прибыли в модернизацию производства, то мы сокращаем ему налогооблагаемую базу».