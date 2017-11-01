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Да будет газ! Жителям Южного берега Крыма возвращают «голубое» топливо

Экономика

В ближайшее время газ будет подан на все котельные и в жилой фонд

Симферополь, 1 ноября 2017, 18:38 — REGNUM  На Южном берегу Крыма, где коммунальные службы уже отремонтировали повреждённые газопроводы, в ближайшее время дадут людям газ. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Аварийно-восстановительные работы на повреждённых участках в районе газораспределительных станций населённых пунктов Южного берега Крыма завершены. Ведутся работы по подаче газа на котельные, параллельно начаты работы по его пуску в жилой фонд», — написал Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook.

По его словам, в ближайшее время газ будет подан всем потребителям.

«Благодарю всех, кто принимает участие в этой работе. Спасибо за оперативность и профессионализм!» — отметил глава РК.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вечером 31 октября на газораспределительной станции возле посёлка Виноградное было зафиксировано снижение давления газа. Одновременно с этим прекратилась подача электроэнергии в связи с падением опоры ЛЭП. При осмотре места происшествия специалисты обнаружили внешнее повреждение линии газопровода. Кроме того, повреждение газопровода выявили в районе села Запрудное под Алуштой.

На данный момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшедшего. Рассматриваются все версии, включая диверсию.

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Происшествия на газопроводах

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